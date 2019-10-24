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Ракурс
Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну. Фото: УБР

Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну (ДОКУМЕНТ)

24 жов 2019, 16:25
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Рада адвокатів Київської області звернулася з відкритим листом на адресу Вищого антикорупційного суду України, в якому розкритикувала його роботу. Адвокати вважають, що суд «оголосив їм війну».

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Зокрема, у листі адвокати закликали ВАКС поважати адвокатську професію.

Вищий антикорупційний суд публічно оголосив про наміри жорстко боротися з будь-якими проявами зриву адвокатами судових засідань. Будь-яка неявка адвоката на судове засідання розцінюється суддею як зловживання правами і порушення правил адвокатської етики, — йдеться в повідомленні.

Дії ВАКС адвокати розцінюють як «тиск, принизливе і упереджене ставлення до адвокатів і демонстрацію широкій публіці, що ніхто в суді з адвокатами не збирається церемонитися».

У листі йдеться, що суд нав’язує підозрюваним захисників, в яких вони не мають потреби, або ж просто не оибирали їх.

Ви призначаєте обвинуваченому адвоката, який не має уявлення про кримінальне провадження і не може здійснювати ефективний захист. Ви свідомо позбавляєте людину ефективного захисту! — відзначають адвокати.

Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну. Скріншот: radako.com.ua

Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну. Скріншот: radako.com.ua

Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну. Скріншот: radako.com.ua

Напередодні ВАКС заявив про початок жорсткої політики реагування на неявку адвокатів на засідання. Зокрема, тут дорікнули двом адвокатам, які не з’явилися на засідання суду.

Нагадаємо, що ВАКС почав роботу в Україні 5 вересня.

Джерело: Ракурс


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