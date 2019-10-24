Адвокати вважають, що Вищий антикорупційний суд оголосив їм війну. Фото: УБР

https://racurs.ua/ua/n128528-advokaty-vvajaut-scho-vyschyy-antykorupciynyy-sud-ogolosyv-yim-viynu-dokument.html

Ракурс

Рада адвокатів Київської області звернулася з відкритим листом на адресу Вищого антикорупційного суду України, в якому розкритикувала його роботу. Адвокати вважають, що суд «оголосив їм війну».

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Зокрема, у листі адвокати закликали ВАКС поважати адвокатську професію.

Вищий антикорупційний суд публічно оголосив про наміри жорстко боротися з будь-якими проявами зриву адвокатами судових засідань. Будь-яка неявка адвоката на судове засідання розцінюється суддею як зловживання правами і порушення правил адвокатської етики, — йдеться в повідомленні.

Дії ВАКС адвокати розцінюють як «тиск, принизливе і упереджене ставлення до адвокатів і демонстрацію широкій публіці, що ніхто в суді з адвокатами не збирається церемонитися».

У листі йдеться, що суд нав’язує підозрюваним захисників, в яких вони не мають потреби, або ж просто не оибирали їх.

Ви призначаєте обвинуваченому адвоката, який не має уявлення про кримінальне провадження і не може здійснювати ефективний захист. Ви свідомо позбавляєте людину ефективного захисту! — відзначають адвокати.

Напередодні ВАКС заявив про початок жорсткої політики реагування на неявку адвокатів на засідання. Зокрема, тут дорікнули двом адвокатам, які не з’явилися на засідання суду.

Нагадаємо, що ВАКС почав роботу в Україні 5 вересня.