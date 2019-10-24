Україна визнаватиме видані на тимчасово окупованих територіях довідки, фото: «Комсомольская правда»

https://racurs.ua/ua/n128527-ukrayina-vyznavatyme-dovidky-pro-narodjennya-ta-smert-vydani-v-ordlo.html

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Україна визнаватиме видані на тимчасово окупованих територіях Донбасу довідки про народження та смерть.

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Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну України, ухваленій 23 жовтня, повідомляє «Урядовий портал».

Видані в ОРДЛО довідки розглядатиме та підтверджуватиме спеціальна комісія. Її висновок слугуватиме підставою для реєстрації фактів народження або смерті органом ДРАЦС.

Зазначається, що відповідна постанова уряду була розроблена у зв’язку з прийняттям Верховною Радою ще 18 січня 2018 року закону № 2268-VIII «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», котрий встановлює, що видані окупантами документи є недійсними та не створюють жодних правових наслідків, окрім документів щодо народження або смерті осіб на території ОРДЛО.

Факт, що відповідні документи беруться до уваги, абсолютно не означає визнання окупаційної влади, — наголошує міністр юстиції України Денис Малюська.

Нагадаємо, жителів тимчасово окупованих районів Луганської області бойовики під загрозою штрафу змушують відмовлятися від українських автомобільних номерів.