Віктор Медведчук, фото: сайт президента РФ

https://racurs.ua/ua/n128523-prokuratura-vymagaie-povernuty-zemlu-zahoplenu-ohoronnou-firmou-soratnykiv-medvedchuka-video.html

Ракурс

Охоронна фірма соратників Віктора Медведчука могла захопити гектар землі на Трухановому острові. Прокуратура Києва вимагає повернути цю територію у власність громади.

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Охоронців фірми «Шторм» зафіксували на вказаній ділянці журналісти Bihus.Info, про що було знято відповідний сюжет під назвою «Захоплений острів».

За даними розслідувачів, соратники Медведчука перекрили доступ до Дніпра, облаштувавши на Трухановому острові свою базу.

Співробітники правоохоронних органів зацікавилися фактами, викладеними у передачі, оскільки законних підстав для таких дій охоронної фірми немає. Правоохоронці вже звернулися до Господарського суду з клопотанням про повернення вказаної земельної ділянки у власність територіальної громади.

Журналісти стверджують, що фірма «Шторм» належить Івану Бойченку та Віктору Чорному, соратникам нардепа Віктора Медведчука по його політичному руху «Український вибір».

Нагадаємо, у серпні Служба безпеки України направила на лінгвістичну експертизу записи виступів Медведчука у Росії. Правоохоронці підозрюють, що він разом з іншими лідерами політсили «Опозиційна платформа „За життя“» закликав до вчинення умисних дій із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні.