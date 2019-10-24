Давид Арахамія, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n128526-arahamiya-prohodyt-detektor-brehni-translyaciya.html

Ракурс

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія сьогодні проходить перевірку на поліграфі (детекторі брехні).

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В Україні вирує скандал, пов’язаний із розслідуванням можливого хабарництва у комітеті Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав усіх членів цього комітету пройти перевірку на детекторі брехні.

Арахамія зазначив журналістам, що вартість сьогоднішнього тестування становить 2 тис. грн, він його оплатив з власних коштів.

За його словами, зараз усі охочі депутати проходять тестування на поліграфі де хочуть, проте згодом ймовірно буде прийняте рішення щодо централізованого проведення відповідної перевірки.

Всі хочуть нас перевірити, — зазначив Арахамія, повідомивши, що відділи поліграфологів є в СБУ, Міноборони та НАБУ, де майже всі поліграфологи мають сертифікати ЦРУ.

Нагадаємо, перевірку на поліграфі пройшла нардеп від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк. ЇЇ результати показали, що депутат не брала хабаря, але відповідні пропозиції надходили.