Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: censor.net

https://racurs.ua/ua/n128516-perevirka-slug-narodu-na-poligrafi-stalo-vidomo-chy-brala-habar-olga-vasylevska-smagluk-video.html

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Ольга Василевська-Смаглюк, нардеп від «Слуги народу», пройшла перевірку на детекторі брехні.

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Результати перевірки показали, що Василевська-Смаглюк не брала хабара, якщо вірити поліграфу, але пропозиції надходили. При цьому відомо, що політик приховує якусь інформацію. Про це заявила поліграфолог в ефірі «112 Україна».

Грошей вона не брала жодного разу ніяких за вирішення питань. Єдине що вона трішки приховує інформації про те, що подібні — це зафіксовано — пропозиції були. Можливо, не безпосередньо до неї, бо там реакція має більш такий асоціативний характер, але нашій досліджуваній особі відомо про те, що були відповідні пропозиції, — зазначила експерт.

Нагадаємо, народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський вже пройшов тест на поліграфі. Згідно з тестом, Дубінський грошей не брав. Також нардеп не в курсі, хто з його однопартійців може бути причетним до корупційного скандалу. Дубінський пояснив, що не голосував за законопроект, бо він містив корупційну складову.

Раніше повідомилося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура взялася що за факт ймовірного хабарництва в Раді. Правоохоронці розслідують факти, оприлюднені у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.