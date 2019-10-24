Годування птахів хлібом провокує розвиток деформації «Крило ангела», фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n128510-eksperty-rozpovily-chomu-ne-slid-goduvaty-ptahiv-hlibom.html

Ракурс

«Крило ангела» — це деформація, яка характеризується тим, що крило птахів не росте належним чином і не згинається. Аби уникнути розвитку цього стану в качок і гусей, не слід годувати їх хлібом. Такого висновку дійшли дослідники.

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Патті Маклафлін із канадського реабілітаційного центру розповіла, що з «крилом ангела» птахи не можуть літати. Про це повідомляє CBS.

За словами експерта, жителі Оттави часто кидають залишки хлібобулочних виробів пернатим. Унаслідок цього багатьох птахів піддали евтаназії через проблеми з розвитком їхніх крил. Їжа з високим вмістом вуглеводів украй негативно впливає на організм пернатих.

«Крило ангела» — це порушення в кістковій структурі. На думку фахівця, воно виникає, коли птахи наїдаються хлібом, а не самостійно добувають необхідну їжу, яка сприяла би правильному розвитку їхніх кісток. Цей стан може призвести до того, що птахи помиратимуть у дикій природі, не маючи змоги пережити суворі зими, або ставатимуть жертвами хижаків.

Маклафлін зазначає, що у реабілітаційного центру немає ресурсів, аби виходити і ловити всіх птахів із «крилом ангела». Тому центр рекомендує годувати качок або гусей правильними пташиними кормами або замороженими зернами.

Раніше вчені заявили, що птахи використовують соціальні сигнали для прийняття рішень. Стан навколишнього середовища впливає на їхній вибір місця для побудови гнізда.