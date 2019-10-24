Новини України

Деякі депутати "Слуги народу" ведуть подвійне життя - Корнієнко. Фото: Цензор

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Депутати «Слуги народу» ведуть подвійний спосіб життя, вважає народний обранець від цієї фракції Олександр Корнієнко. За його словами, йдеться про те, що під час засідання Ради вони підтримують політику фракції, а на засіданнях комітетів голосують інакше.

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Корнієнко не вважає, що депутати його фракції масово продалися олігархам, але не виключив, що деякі з них все ж пішли на цей крок. У даний момент фракція аналізує те, як депутати працюють у комітетах і фракціях, щоб з’ясувати обранців, які ведуть подвійне життя, сказав він в інтерв’ю «Українській правді».

Корнієнко визнав, що представники великих промислових груп регулярно звертаються до депутатів «Слуги народу» з проханням «про допомогу». Нардеп додав, що до депутатів часто приходять представники олігархів, «які входять в топ-100».

І вони ходять з 29 серпня тут, але просто у нас не було підтверджень, що це не було реалізовано, — сказав він.

При цьому нардеп зазначив, що в «Слузі народу» працює так звана партійна служба безпеки, до якої входять і самі депутати. За його словами, такі нардепи стежать за всім, що відбувається і роблять висновки.

Нагадаємо, що за факт можливого хабарництва депутатами від «Слуги народу» взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, про отримання 30 тис. дол. хабарі за голосування проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.