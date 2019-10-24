Нардеп Олександр Корнієнко. Фото: liga.net

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Дострокові парламентські вибори в Україні можуть відбутися вже в 2020 році.

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Наразі вже є перші ознаки того, що Верховну Раду дев’ятого скликання потрібно розпускати. Однак ще існує потенціал для спільної роботи виконавчої та законодавчої влади. Про це народний депутат Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Не хотілося б так часто Раду міняти. Але, якщо буде турбулентність політична, я думаю, президент буде визначатися. Зараз ще є потенціал домовлятися, є потенціал командно працювати, — зазначив Корнієнко.

Він додав, що в разі розпуску ВРУ необхідно буде проводити вибори з мажоритарною системою. Потрібно буде доробити Виборчий кодекс, очікується, що його скомпілюють до середини листопада. Планується, що буде відкритий список з регіональною прив’язкою.

Народний депутат не виключає того, що уряд теж може достроково піти у відставку, хоч у нього є річний імунітет. Корнієнко вважає, що для Кабміну потрібно дати час, оскільки команда Гончарука поповнилася новими людьми. За його словами, оцінку роботи уряду варто буде робити ближче до Нового року.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада призначила нових членів Центральної виборчої комісії. Парламент підтримав усіх кандидатів, імена яких озвучив представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Руслан Стефанчук.