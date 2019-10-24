Нардеп Александр Корниенко. Фото: liga.net

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Досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться уже в 2020 году.

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Сейчас уже есть первые признаки того, что Верховную Раду девятого созыва нужно распускать. Однако еще существует потенциал для совместной работы исполнительной и законодательной власти. Об этом народный депутат Александр Корниенко заявил в интервью «Украинской правде».

Не хотелось бы так часто Раду менять. Но, если будет турбулентность политическая, я думаю, президент будет определяться. Сейчас еще есть потенциал договариваться, есть потенциал командно работать, — отметил Корниенко.

Он добавил, что в случае роспуска ВРУ необходимо будет проводить выборы по мажоритарной системе. Нужно будет доделать Избирательный кодекс, ожидается, что его скомпилируют до середины ноября. Планируется, что будет открытый список с региональной привязкой.

Народный депутат не исключает того, что правительство тоже может досрочно уйти в отставку, хотя у него есть годовой иммунитет. Корниенко считает, что Кабмину нужно дать время, поскольку команда Гончарука пополнилась новыми людьми. По его словам, оценку работы правительства стоит делать ближе к Новому году.

Напомним, 4 октября Верховная Рада назначила новых членов Центральной избирательной комиссии. Парламент поддержал всех кандидатов, имена которых озвучил представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.