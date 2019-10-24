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Должность генпрокурора: Шокин получил отказ от Верховного суда и жалуется в ЕСПЧ. Фото: LIGA.net

Должность генпрокурора: Шокин получил отказ от Верховного суда и жалуется в ЕСПЧ (ДОКУМЕНТ)

24 окт 2019, 12:30
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Виктор Шокин, бывший генеральный прокурор Украины, получил отказ от Верховного суда в восстановлении его в должности.

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Решение приняла коллегия судей Кассационной палаты ВС после того, как Шокин не явился на заседание по его же иску о восстановлении в должности генпрокурора Украины, сообщают сегодня «Українськi новини».

При этом Шокин еще может обжаловать это решение в Большой палате ВС.

Также Шокин просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его увольнение. Издание опубликовало копию письма секретариата суда о принятии соответствующего заявления.

Иск в ЕСПЧ соратник Януковича подал еще осенью 2017 года. Шокин заявляет, что в Украине нарушают его право на справедливый суд.

Сейчас дело в ЕСПЧ находится на стадии коммуникации. Ответчиком указано государство Украина, но в суде не уточнили, какую именно компенсацию требует Шокин.

Должность генпрокурора: Шокин получил отказ от Верховного суда и жалуется в ЕСПЧ. Фото: Українські новини

Как известно, весной 2016 года Верховная Рада разрешила уволить Шокина, после чего тогдашний президент Петр Порошенко принял соответствующее решение. Шокин считает, что итоги голосования в Раде за его отставку были сфальсифицированы, в частности, путем подкупа нардепов.

В 2017 году он подал иск в Высший админсуд, требуя вернуть ему должность генпрокурора, но получил отказ. После этого он обратился в Верховный суд.


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