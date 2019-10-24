Должность генпрокурора: Шокин получил отказ от Верховного суда и жалуется в ЕСПЧ. Фото: LIGA.net

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Виктор Шокин, бывший генеральный прокурор Украины, получил отказ от Верховного суда в восстановлении его в должности.

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Решение приняла коллегия судей Кассационной палаты ВС после того, как Шокин не явился на заседание по его же иску о восстановлении в должности генпрокурора Украины, сообщают сегодня «Українськi новини».

При этом Шокин еще может обжаловать это решение в Большой палате ВС.

Также Шокин просит Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признать незаконным его увольнение. Издание опубликовало копию письма секретариата суда о принятии соответствующего заявления.

Иск в ЕСПЧ соратник Януковича подал еще осенью 2017 года. Шокин заявляет, что в Украине нарушают его право на справедливый суд.

Сейчас дело в ЕСПЧ находится на стадии коммуникации. Ответчиком указано государство Украина, но в суде не уточнили, какую именно компенсацию требует Шокин.

Как известно, весной 2016 года Верховная Рада разрешила уволить Шокина, после чего тогдашний президент Петр Порошенко принял соответствующее решение. Шокин считает, что итоги голосования в Раде за его отставку были сфальсифицированы, в частности, путем подкупа нардепов.

В 2017 году он подал иск в Высший админсуд, требуя вернуть ему должность генпрокурора, но получил отказ. После этого он обратился в Верховный суд.