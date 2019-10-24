Новости Украины

Двоечники из Генпрокуратуры: 30% прокуроров не сдали тестов. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n128511-dvoechniki-iz-genprokuratury-30-prokurorov-ne-sdali-testov.html

Ракурс

​Переаттестация прокуроров в Украине продолжается и уже сейчас есть интересные детали этого процесса. Так, около трети прокуроров не смогли сдать тесты на знание законодательства.

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Около 30% прокуроров не набрали проходной балл во время переаттестации. При этом эксперт Евгений Крапивин считает, что в региональных прокуратурах ситуация будет куда более плачевной. На своей странице в Facebook он написал, что в областных прокуратурах сильно «раздут» штат прокуроров из-за административных должностей.

Поэтому не думайте, что это прокуроры такие неквалифицированные, возможно это просто те «устроенные предшественниками дети/кумовья/сваты/братья», которые и не выполняли чисто прокурорских функций, — пишет он.

Как говорится на сайте ГПУ, окончательные результаты экзамена среди прокуроров ГПУ будут обнародованы после завершения тестирования, 24 октября.

В то же время главный военный прокурор Украины Виктор Чумак в Facebook написал, что тесты сдали только 707 человек из 1000, работающих в ГПУ.

Напомним, что в Окружной административный суд города Киева поступил еще один иск о новом порядке прохождения аттестации прокуроров. Заявитель оспорил право использовать анонимные сообщения во время этого процесса.