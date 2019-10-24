Правоохранители обыскивают дом экс-нардепа Аркадия Корнацкого. Фото: Слово и дело

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Государственное бюро расследований проводит обыски в доме бывшего нардепа от «Блока Петра Порошенко» Аркадия Корнацкого.

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Следственные действия продолжаются в доме экс-парламентария в городе Киеве на улице Кольцевая и в доме его родителей в селе Чаусово Второе в Николаевской области. Также правоохранители проводят следственные действия в селе Кумары в Николаевской области по юридическому адресу ООО «Агрофирма Корнацких». Об этом 24 октября сообщается на странице Аркадия Корнацкого в Facebook.

Нагрянули целыми автобусами. Такими силами можно освободить Донбасс, а эти приехали «двушку» с картонными входными дверями и дом моей 89-летней матери штурмовать, — говорится в сообщении.

Владелец агрофирмы добавил, что обыски проводятся в рамках уголовного производства против экс-президента Петра Порошенко.

Как известно, Аркадий Корнацкий — частный предприниматель со значительным агробизнесом. В 2014 году прошел в Верховную Раду в составе «Блока Петра Порошенко». Весной 2019 года он вышел из фракции БПП, на президентских выборах баллотировался в президенты Украины.

Будучи кандидатом в президенты, он зарегистрировал десятки земельных участков в населенном пункте Первомайское Николаевской области, а также 15 жилых домов, квартиру в Киеве и другие нежилые помещения. Политик имеет активов на сумму 30 млн 160 тыс. 207 грн, 775 тыс. долл. и 155 тыс. евро. Эти деньги находятся на его банковских счетах.

Напомним, в октябре заместитель начальника одного из отделений полиции Главного управления Нацполиции Запорожской области стал подозреваемым по делу о краже имущества на сумму более 2,5 млн грн.