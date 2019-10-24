Правоохоронці обшукують будинок екс-нардепа Аркадія Корнацького. Фото: Слово і діло

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Державне бюро розслідувань проводить обшуки в будинку колишнього нардепа від «Блоку Петра Порошенка» Аркадія Корнацького.

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Слідчі дії тривають в оселі екс-парламентаря в місті Києві на вулиці Кільцева та в будинку його батьків у селі Чаусове Друге у Миколаївській області. Також правоохоронці проводять слідчі дії у селі Кумари в Миколаївській області за юридичною адресою ТОВ «Агрофірма Корнацьких». Про це 24 жовтня повідомляється на сторінці Аркадія Корнацького у Facebook.

Нагрянули цілими автобусами. Такими силами можна Донбас звільнити, а ці приїхали «двушку» з картонними вхідними дверима та дім моєї 89-річної матері штурмувати, — йдеться в повідомленні.

Власник агрофірми додав, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження проти екс-президента Петра Порошенка.

Як відомо, Аркадій Корнацький — приватний підприємець зі значним агробізнесом. У 2014 році пройшов до Верховної Ради в складі «Блоку Петра Порошенка». Навесні 2019 року він вийшов з фракції БПП, на президентських виборах балотувався у президенти України.

Будучи кандидатом у президенти, він зареєстрував десятки земельних ділянок у населеному пункті Первомайске Миколаївської області, а також 15 житлових будинків, квартиру в Києві та інші нежитлові приміщення. Політик має активів на суму 30 млн 160 тис. 207 грн, 775 тис. дол. та 155 тис. євро. Ці гроші знаходяться на його банківських рахунках.

Нагадаємо, у жовтні заступник начальника одного з відділень поліції Головного управління Нацполіції Запорізької області став підозрюваним у справі про крадіжку майна на суму понад 2,5 млн грн.