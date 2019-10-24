Зеленський заявив про бажання купувати військові літаки у Бразилії. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n128508-zelenskyy-zayavyv-pro-bajannya-kupuvaty-viyskovi-litaky-u-brazyliyi.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, зацікавлений в поставках в країну військових літаків бразильського виробництва.

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Як заявив президент Бразилії Жаїр Болсонару за підсумками зустрічі з Зеленським в Японії, мова йде про літаки Super Tucano. У Бразилії вже почали розглядати питання про постачання літаків Києву, написав бразильський лідер в Twitter.

Україна хоче бразильські військові літаки. Президент України зацікавлений у купівлі літаків Super Tucano. Міністр закордонних справ Ернесту Араужу розглянув можливість придбання українцями військово-транспортного літака KC-390 бразильського виробництва, — зазначив він.

Під час спілкування глави держав також обговорили економічні питання та ініціативи перезапуску космічного проекту з використанням космодрому Алкантара.

Зазначимо, що Super Tucano являє собою легкий турбогвинтовий штурмовик, який був розроблений бразильською компанією Embraer. Дані літальні апарати озброєні кулеметом і гарматою, яку можна оснастити ракетами і бомбами.

Нагадаємо, що Зеленський взяв участь церемонії інтронізації (процедури офіційного посвяти на вищий пост в державі) нового імператора Японії 59-річного Нарухіто.