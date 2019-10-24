Режисер Олег Сенцов. Фото: Прямий

https://racurs.ua/ua/n128507-ne-viru-v-prorosiyskyy-revansh-ale-nastorojuie-rozdilenist-ukrayinciv-sencov.html

Ракурс

Олег Сенцов, колишній бранець Кремля, заявив, що стурбований роздільністю та агресивністю частини українців.

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Режисера насторожує те, що частина громадян агресивно налаштована проти інших українців, які не розділяють їхні думки. Він зазначив, що «Майдан все ще розповзається до обсягу всієї країни й бореться з совком». Про це він повідомив в інтерв’ю «Новое время».

Мене насторожує наша розділеність і агресивність, перш за все до думки інших людей. Я проводжу багато зустрічей, розмовляю з людьми з різних соціальних груп. І ось це відсутність єднання і злість дуже кидаються в очі. Нетерпимість до чужих думок і чужих вчинків. Якщо думка іншої людини в чомусь не збігається з власним, людина моментально стає ворогом, спілкування припиняється, — йдеться в інтерв’ю.

Сенцов не розуміє, як українці можуть ворогувати між собою, коли країна живе в стані війни. Політичний бранець упевнений, що Україна не зможе вирішити питання Донбасу чи окупації Криму, якщо відволікатиметься на дрібні незгоди.

Режисер також заявив, що не вірить у те, що проросійські сили знову прийдуть до влади в Україні, оскільки український народ вже відколовся від російського ярма.

Нагадаємо, український режисер та колишній бранець Кремля Олег Сенцов висловив свою думку про президента України Володимира Зеленського й прокоментував марш «Ні капітуляції». Він заявив, що не вважає, що українська влада здала інтереси країни, погодившись на «формулу Штайнмаєра».