Режисер Олег Сенцов. Фото: Олександр Медведєв

https://racurs.ua/ua/n128504-ne-vvajau-scho-my-zdaly-interesy-krayiny-sencov-vyslovyvsya-pro-pro-marsh-ni-kapitulyaciyi.html

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Олег Сенцов, колишній політичний в’язень та режисер, висловився щодо чинного президента України Володимира Зеленського.

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На думку Сенцова, раніше в Україні не було таких щирих президентів, як Володимир Зеленський. Режисер вірить, що президент щирий у своїх намірах. Про це він 24 жовтня заявив в інтерв’ю виданню «Новое время».

Мене часто запитують, що я думаю про президента Зеленського. Головне, що я про нього зрозумів на зараз, що в своїх намірах він щирий. А таких щирих президентів у нас ще не було. Він робить речі, може, навіть не помилкові, а несподівані, — зазначив Сенцов.

Політв’язень також додав, що вважає марш «Ні — капітуляції!» добрим знаком для Зеленського, оскільки суспільство прагне, щоб президент не зрадив його. При цьому Сенцов заявив, що не видно тої «капітуляції», про яку вигукують на вулицях.

Я не вважаю, що ми вже здали інтереси країни, десь відступили або капітулювали. Я цього не бачу. Я бачу тільки бажання, невеликі кроки назустріч переговорам, які можуть призвести до звільнення полонених і припинення вогню, — заявив він.

Сенцов додав, що глава РФ Володимир Путін не поверне Донбас на умовах Києва, а Україна не захоче повертати окупований регіон за умовами Москви.

Нагадаємо, український режисер Олег Сенцов, який був звільнений з російського полону внаслідок обміну з Росією, заявив про те, що готовий потиснути руку президенту РФ Володимиру Путіну. Так вчинити він згоден заради того, щоб всі утримувані в Росії українці повернулися додому.