Режиссер Олег Сенцов. Фото: Александр Медведев

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Ракурс

Олег Сенцов, бывший политический заключенный и режиссер, высказался относительно действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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По мнению Сенцова, ранее в Украине не было таких искренних президентов, как Владимир Зеленский. Режиссер верит, что президент искренен в своих намерениях. Об этом 24 октября заявил в интервью изданию «Новое время».

Меня часто спрашивают, что я думаю о президенте Зеленском. Главное, что я о нем понял сейчас, что в своих намерениях он искренен. А таких искренних президентов у нас еще не было. Он делает вещи, может, даже не ошибочные, а неожиданные, — отметил Сенцов.

Политзаключенный также заявил, что считает марш «Нет — капитуляции!» добрым знаком для Зеленского, поскольку общество стремится, чтобы президент не предал его. При этом Сенцов заявил, что не видно той «капитуляции», о которой кричат на улицах.

Я не считаю, что мы уже сдали интересы страны, где-то отступили или сдались. Я этого не вижу. Я вижу только желание, небольшие шаги навстречу переговорам, которые могут привести к освобождению пленных и прекращению огня, — заявил он.

Сенцов добавил, что глава РФ Владимир Путин не вернет Донбасс на условиях Киева, а Украина не захочет возвращать оккупированный регион по условиям Москвы.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, который был освобожден из российского плена в результате обмена с Россией, заявил о том, что готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину. Так поступить он согласен ради того, чтобы все удерживаемые в России украинцы вернулись домой.