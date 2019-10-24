Загрязнение воздуха в Украине: назначена повторная экспертиза. Фото: Эспресо

https://racurs.ua/n128503-zagryaznenie-vozduha-v-ukraine-naznachena-povtornaya-ekspertiza.html

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Густой туман в Украине стал поводом для проведения дополнительной экспертизы загрязнения воздуха. Ее проведет Министерство энергетики и защиты окружающей среды при участии независимых лабораторий.

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Решение о дополнительной экспертизе принималось во время экстренного совещания между главой ведомства, руководством Гидрометцентра, ГСЧС и Национальной геофизической лаборатории, сообщили в пресс-службе министерства.

По данным от Гидромедцентра, концентрации оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 г. в атмосферном воздухе большинства городов Украины оставались в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для них свойственны. Но это не значит что воздух в городах чистый, — отметили в ведомстве.

В Гидрометцентре и ГСЧС считают, что состояние воздуха в Украине в пределах нормы как для текущей поры года. При этом эксперты все же зафиксировали превышение выбросов некоторых загрязняющих веществах в промышленных городах Украины.

В ходе заседания было принято решение привести украинские показатели до европейского формата, чтобы была возможность сравнить качество воздуха в Украине и других странах.

Напомним, что загрязнение воздуха в Украины зафиксировали сразу в пяти городах. В Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе концентрация оксида углерода превысила предельно допустимую норму. В воздухе также зафиксировано незначительное превышение по некоторым другим параметрам.