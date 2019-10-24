Владимир Зеленский беспокоился из-за возможного давления Трампа еще в мае. Фото: president.gov.ua

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, волновался из-за возможного давления со стороны президента США Дональда Трампа еще до своей инаугурации.

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Главу украинского государства беспокоили требования Трампа и его личного адвоката по расследованию в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на три осведомленных источника.

Журналисты пишут, что 7 мая Зеленский собрал своих советников на встречу в Киеве. На совещании должны были обсуждать энергетические потребности Украины, но на самом деле говорили о том, что делать с требованиями Трампа и его личного адвоката Руди Джулиани оо расследованию против Байденов. Советовались, как не быть втянутыми в американские выборы.

Встреча состоялась после звонка Трампа Зеленскому 21 апреля. Тогда американский лидер приветствовал его с победой на выборах, но еще до инаугурации Зеленского. Как известно, стенограмма первого телефонного разговора Трампа и Зеленского не была обнародована.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Вице-президент США Майк Пенс и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте. Государственный департамент Соединенных Штатов Америки должен в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины.