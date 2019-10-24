Володимир Зеленський турбувався через можливий тиск Трампа ще у травні. Фото: president.gov.ua

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Володимир Зеленський, президент України, хвилювався через можливий тиск з боку президента США Дональда Трампа ще до своєї інавгурації.

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Главу української держави турбували вимоги Трампа та його особистого адвоката щодо розслідування щодо екс-віце-президента США Джо Байдена та його сина Хантера. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на три обізнаних джерела.

Журналісти пишуть, що 7 травня Зеленський зібрав своїх радників на зустріч у Києві. На нараді мали обговорювати енергетичні потреби України, але насправді говорили про те, що робити з вимогами Трампа та його особистого адвоката Руді Джуліані про розслідування проти Байденів. Радилися, як не бути втягнутими в американські вибори.

Зустріч відбулася після дзвінка Трампа Зеленському 21 квітня. Тоді американський лідер вітав його з перемогою на виборах, але ще до інавгурації Зеленського. Як відомо, стенограма першої телефонної розмови Трампа та Зеленського не була оприлюднена.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Віце-президент США Майк Пенс та адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовилися співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент. Державний департамент Сполучених Штатів Америки повинен впродовж місяця оприлюднити документи, які стосуються України.