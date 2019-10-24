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Ракурс
"Динамо" - "Олександрія": де дивитися матч Ліги Європи. Фото: УЄФА

«Динамо» — «Олександрія»: де дивитися матч Ліги Європи

24 жов 2019, 09:55
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Столичне «Динамо» зіграє вдома з «Копенгагеном» з Данії в рамках групового етапу Ліги Європи. Гра пройде на київській арені НСК «Олімпійський» і почнеться о 22.00.

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Пряма трансляція матчу «Динамо» — «Копенгаген» пройде на телеканалі «Футбол 2».

Відзначимо, що в очному протистоянні колективи визначать лідера групи. У даний момент «Динамо» і «Копенгаген» мають по чотири бали після двох матчів і ділять перше і друге місця.

В минулому турі кияни на виїзді грали зі швейцарським «Лугано». Гра завершилася внічию 0:0.

Що стосується сьогоднішнього суперника киян, то «Копенгаген» в другому турі вдома приймав «Мальме» і здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Букмекери вважають, що саме «Динамо» сьогодні візьме три очки.

Нагадаємо, що у вівторок донецький «Шахтар» і загребське «Динамо» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграли в нічию.

Джерело: Ракурс


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