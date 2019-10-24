ДТП на Рівненщині. Фото: ДСНС

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками сталася у Сарненському районі Рівненської області.

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На автодорозі Київ-Варшава 24 жовтня о 3.25 поблизу села Федорівка зіткнулися автобус «Неоплан», який рухався з Києва у Варшаву, та вантажний автомобіль. Внаслідок ДТП на місці аварії загинув водій, який перебував з правої частини автобуса. Про це сьогодні повідомила прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Рівненській області у Facebook.

Ще троє осіб дістали забійні рани, їх госпіталізували в травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Загалом в автобусі перебував 31 пасажир, з них 13 підлітків. Їх усіх оглянули медики, пасажири від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, на Закарпатті квадроцикл влетів у натовп людей, котрі стояли на автобусній зупинці. В результаті двох жінок, 1959 та 1982 років народження, з втратами крові та травмами різної тяжкості госпіталізували.