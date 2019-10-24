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Ракурс
ДТП на Ровенщине. Фото: ГСЧС

На Ровенщине автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший и пострадавшие (ФОТО)

24 окт 2019, 09:40
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Сарненском районе Ровенской области.

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На автодороге Киев-Варшава 24 октября в 3.25 вблизи села Федоровка столкнулись автобус «Неоплан», который двигался из Киева в Варшаву, и грузовой автомобиль. В результате ДТП на месте аварии погиб водитель, который находился с правой части автобуса. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области в Facebook.

Еще три человека получили раны, их госпитализировали в травматологическое отделение Сарненской центральной районной больницы. Всего в автобусе находился 31 пассажир, из них 13 подростков. Их всех осмотрели медики, пассажиры от госпитализации отказались.

ДТП на Ровенщине. Фото: ГСЧС

ДТП на Ровенщине. Фото: ГСЧС

ДТП на Ровенщине. Фото: ГСЧС

Напомним, на Закарпатье квадроцикл влетел в толпу людей, стоявших на автобусной остановке. В результате двух женщин, 1959 и 1982 годов рождения, с потерями крови и травмами различной тяжести госпитализировали.

Источник: Ракурс


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