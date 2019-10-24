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Ракурс
"Динамо" - "Александрия": где смотреть матч Лиги Европы. Фото: УЕФА

«Динамо» — «Александрия»: где смотреть матч Лиги Европы

24 окт 2019, 09:55
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Столичное «Динамо» сыграет дома с «Копенгагеном» из Дании в рамках группового этапа Лиги Европы. Игра пройдет на киевской арене НСК «Олимпийский» и начнется в 22.00.

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Прямая трансляция матча «Динамо» — «Копенгаген» пройдет на телеканале «Футбол 2».

Отметим, что в очном противостоянии коллективы определят лидера группы. В данный момент «Динамо» и «Копенгаген» имеют по четыре балла после двух матчей и делят первое и второе места.

В прошлом туре киевляне на выезде играли со швейцарским «Лугано». Игра завершилась вничью 0:0.

Что касается сегодняшнего соперника киевлян, то «Копенгаген» во втором туре дома принимал «Мальме» и добыл минимальную победу со счетом 1:0.

Букмекеры считают, что именно «Динамо» сегодня возьмет три очка.

Напомним, что во вторник донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли в ничью.

Источник: Ракурс


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