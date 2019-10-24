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"Динамо" - "Копенгаген": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы. Фото: 24 канал
«Динамо» — «Копенгаген»: прогноз букмекеров на матч Лиги Европыhttps://racurs.ua/n128499-dinamo-kopengagen-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-evropy.htmlРакурс
Киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет против датского «Копенгагена». Встреча пройдет сегодня в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».
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Начало игры — в 22.00.
Букмекеры считают «Динамо» фаворитом в предстоящем матче. На победу украинского коллектива можно поставить с коэффициентом 1.85. На победу гостей эксперты предлагают котировку 5.0. А вот ничейный результат букмекеры оценили котировкой 3.20.
Встречу в Киеве обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Лайнсмены — Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан, четвертый рефери — Арда Кардешлер.
После двух туров киевское «Динамо» занимает в своей группе B второе место и имеет четыре очка в активе. «Копенгаген» имеет столько же баллов, но разместился на первой строчке турнирной таблицы из-за лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.
Напомним, что во вторник донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли в ничью.
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