"Динамо" - "Копенгаген": прогноз букмекеров на матч Лиги Европы. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128499-dinamo-kopengagen-prognoz-bukmekerov-na-match-ligi-evropy.html

Ракурс

Киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы сыграет против датского «Копенгагена». Встреча пройдет сегодня в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский».

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Начало игры — в 22.00.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом в предстоящем матче. На победу украинского коллектива можно поставить с коэффициентом 1.85. На победу гостей эксперты предлагают котировку 5.0. А вот ничейный результат букмекеры оценили котировкой 3.20.

Встречу в Киеве обслужит бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Лайнсмены — Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан, четвертый рефери — Арда Кардешлер.

После двух туров киевское «Динамо» занимает в своей группе B второе место и имеет четыре очка в активе. «Копенгаген» имеет столько же баллов, но разместился на первой строчке турнирной таблицы из-за лучшей разницы забитых-пропущенных мячей.

Напомним, что во вторник донецкий «Шахтер» и загребское «Динамо» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли в ничью.