"Динамо" - "Копенгаген": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128499-dynamo-kopengagen-prognoz-bukmekeriv-na-match-ligy-ievropy.html

Ракурс

Київське «Динамо» в матчі третього туру групового етапу Ліги Європи зіграє проти «Копенгагена». Зустріч пройде сьогодні в Києві на стадіоні НСК «Олімпійський».

Loading...

Початок гри — о 22.00.

Букмекери вважають «Динамо» фаворитом в майбутньому матчі. На перемогу українського колективу можна поставити з коефіцієнтом 1.85. На перемогу гостей експерти пропонують котирування 5.0. А ось нічийний результат букмекери оцінили котируванням 3.20.

Зустріч у Києві обслужить бригада арбітрів з Туреччини на чолі з Халілом Мелером. Лайнсмени — Джевдет Кемюрджюоглу і Екрем Кан, четвертий рефері — Арда Кардешлер.

Після двох турів київське «Динамо» займає у своїй групі B друге місце і має чотири очки в активі. «Копенгаген» має стільки ж балів, але розмістився на першій сходинці турнірної таблиці через кращу різницю забитих-пропущених м’ячів.

Нагадаємо, що у вівторок донецький «Шахтар» і загребське «Динамо» в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів зіграли в нічию.