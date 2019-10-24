Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n128498-ukrayina-na-sim-punktiv-pokraschyla-svou-pozyciu-u-reytyngu-doing-business-goncharuk.html

Ракурс

Україна піднялася на сім пунктів у рейтингу Doing Business-2020 й посіла 64 позицію серед 190 країн.

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Рейтинг інвестиційної привабливості Doing Business-2020 щороку оприлюднює Світовий банк. У 2019 році Україна покращила свої показники на шість з 10 індикаторів, які враховуються фахівцями Світового банку при складанні рейтингу. Про це заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, 24 жовтня повідомляє урядовий портал.

За словами очільника уряду, результати рейтингу стануть позитивним сигналом для українських підприємців й дадуть «зелене світло» для іноземних інвесторів.

Ми продовжуємо роботу у цьому напрямку: три дні тому запрацював Кодекс про банкрутство, кілька тижнів тому — закон про стимулювання інвестиційної діяльності, активізуємо процеси дерегуляції, — зазначив Гончарук.

Прем'єр-додав, що цьогоріч найбільший прогрес Україна продемонструвала за компонентами «Захист міноритарних акціонерів» та «Отримання дозволу на будівництво».

Нагадаємо, у вересні агентство Standard & Poor’s підвищило рейтинг України. Це означає, що уряд матиме менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів і дешеві ресурси всередині країни.