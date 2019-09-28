Агентство Standard & Poor's підвищило рейтинг України, в уряді прокоментували подію. Фото: Вести

https://racurs.ua/ua/n127413-agentstvo-standard-poor-s-pidvyschylo-reytyng-ukrayiny-v-uryadi-prokomentuvaly-podiu.html

Ракурс

Олексій Гончарук, прем'єр-міністр України, прокоментував підвищення кредитного рейтингу країни від агентства Standard & Poor’s. За його словами, на Заході підвищується довіра до української економіки.

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Як написав Гончарук в своєму Telegram-каналі сьогодні, таке рішення відкриває хороші перспективи для України.

В перспективі це означає, що ми будемо мати менше витрат на обслуговування зовнішніх боргів і дешеві ресурси всередині країни. У S&P сподіваються, що наш уряд продовжить реалізовувати реформи, які проводилися в останні роки. Економіка відновлюється, співвідношення державного боргу до ВВП знижується, — вважає Гончарук.

Напередодні агентство Standard & Poor’s підвищило рейтинг «B-" до «B» в національній та іноземній валюті.

Гончарук відзначив, що його команда буде далі тримати курс на зміцнення економіки шляхом проведення реформ.

Нагадаємо, що нову програму співробітництва України з Міжнародним валютним фондом не вдається підписати через низку існуючих перешкод.