Агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины, в правительстве прокомментировали событие. Фото: Вести

https://racurs.ua/n127413-agentstvo-standard-poor-s-povysilo-reyting-ukrainy-v-pravitelstve-prokommentirovali-sobytie.html

Ракурс

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины, прокомментировал повышение кредитного рейтинга страны от агентства Standard & Poor’s. По его словам, на Западе повышается доверие к украинской экономике.

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Как написал Гончарук в своем Telegram-канале сегодня, такое решение открывает хорошие перспективы для Украины.

В перспективе это значит, что мы будем иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны. В S&P надеются, что наше правительство продолжит реализовывать реформы, которые проводились в последние годы. Экономика восстанавливается, соотношение государственного долга к ВВП снижается, — считает Гончарук.

Накануне агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг «B-" до «B» в национальной и иностранной валюте, а также повысило рейтинг по национальной шкале с «uaВВB» до уровня «uaА».

Гончарук отметил, что его команда будет дальше держать курс на укрепление экономики путем проведения реформ.

Напомним, что новую программу сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не удается подписать из-за ряда существующих препятствий.