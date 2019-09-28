На заводе в Сумах прогремел взрыв, пострадали восемь человек. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n127412-na-zavode-v-sumah-progremel-vzryv-postradali-vosem-chelovek.html

Ракурс

В Сумах сегодня, 28 сентября, прогремел взрыв на территории местного завода. В результате чрезвычайного происшествия травмы получили восемь человек.

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Взрыв прогремел в производственном цехе завода ООО «Гуала Кложерс Украина». Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел около 10.51. По предварительным данным, на предприятии взорвалось оборудование, после чего здесь возник пожар.

Площадь возгорания составила 50 квадратных метров, его удалось ликвидировать около 11.55.

К тушению были привлечены 18 человек личного состава и четыре единицы спасательной техники. Причины происшествия пока не установлены. Также нет информации о состоянии здоровья пострадавших.

Напомним, что чрезвычайное происшествие произошло 27 сентября в городе Шостка Сумской области. Здесь прогремел взрыв в пекарне. В этот момент в помещении работала очередная рабочая смена в составе трех человек: две женщины в возрасте 48 и 47 лет, и 21-летний юноша. Все они пострадали.