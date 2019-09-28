Скрывался 4 года: под Киевом задержали тренера по футболу, который развращал малолетних. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n127411-skryvalsya-4-goda-pod-kievom-zaderjali-trenera-po-futbolu-kotoryy-razvraschal-maloletnih-foto.html

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По подозрению в развращении малолетних в Киевской области задержали футбольного тренера. В отношении него с 2015 года открыто уголовное производство.

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Задержание подозреваемого произошло 26 сентября, сообщили вчера в пресс-службе Национальной полиции.

В полиции рассказали, что футбольный тренер четыре года скрывался от полиции под чужими именами. Кроме того, он постоянно менял адреса проживания.

Злоумышленник работал тренером в футбольной секции в общеобразовательной столичной школе. В конце декабря 2015 года он совместно со своей командой несовершеннолетних воспитанников поехал на соревнования во Львов. По словам пострадавшего мальчика, мужчина в гостиничном номере развращал его, обнажая свои половые органы. Свидетелем данного события стал еще один подросток, который в тот момент также находился в комнате, — отметили в полиции.

У следствия есть доказательства о причастности фигуранта к преступлению, которые уже переданы в суд.

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Напомним, что в России разгорелся скандал вокруг священника Свято-Троицкой обители милосердия в Саракташском районе Оренбургской области Николая Стремского. Его подозревают в изнасиловании несовершеннолетних.