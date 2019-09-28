Переховувався 4 роки: під Києвом затримали тренера з футболу, який розбещував малолітніх. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n127411-perehovuvavsya-4-roky-pid-kyievom-zatrymaly-trenera-z-futbolu-yakyy-rozbeschuvav-malolitnih-foto.html

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За підозрою в розбещенні малолітніх в Київській області затримали футбольного тренера. Відносно нього з 2015 року відкрито кримінальне провадження.

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Затримання підозрюваного відбулося 26 вересня, повідомили вчора в прес-службі Національної поліції.

У поліції розповіли, що футбольний тренер чотири роки переховувався від поліції під чужими іменами. Крім того, він постійно змінював адреси проживання.

Зловмисник працював тренером у футбольній секції в загальноосвітній столичній школі. В кінці грудня 2015 року він разом зі своєю командою неповнолітніх вихованців поїхав на змагання до Львова. За словами постраждалого хлопчика, чоловік у готельному номері розбещував його, оголюючи свої статеві органи. Свідком даної події став ще один підліток, який в той момент також знаходився в кімнаті, — зазначили в поліції.

У слідства є докази про причетність фігуранта до злочину, які вже передані до суду.

Суд заарештував чоловіка з правом внесення застави в розмірі 150 тис. грн.

Нагадаємо, що в Росії розгорівся скандал навколо священика Свято-Троїцької обителі милосердя в Оренбурзької області Миколи Стремского. Його підозрюють у зґвалтуванні неповнолітніх.