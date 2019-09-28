У Південній Кореї загорілося і вибухнуло судно з росіянами на борту. Фото: Политека

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Судно з росіянами на борту загорілося, а потім вибухнуло в портовому місто Ульсан в Південній Кореї. Інцидент стався 28 вересня в 400 км від Сеула.

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Відомо, що вантажне судно перевозило нафтопродукти з Кайманових островів. Про це повідомляє агентство Yonhap.

В результаті події дев’ять моряків отримали опіки і поранення. Всього в момент вибуху на судні було 25 осіб. В їх числі є громадяни Росії та Філіппін. Загиблих в результаті вибуху немає, всіх успішно евакуювали.

За даними агентства, полум’я швидко поширилося на ще одне вантажне судно, що стояло поруч. На його борту був 21 член екіпажу. Всіх успішно евакуювали, ніхто з них не постраждав.

Що стосується причин вибуху, то в даний момент вони невідомі. Один з постраждалих перебуває у важкому стані. Місцеві правоохоронці розпочали розслідування події.

Нагадаємо, що кілька днів назад траулер «Бухта Наїзник», що належить Російської Федерації, частково затонув біля норвезького міста Тромсе. Практично за добу до цього на судні почалася пожежа, після чого воно перекинулося.