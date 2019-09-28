Новини України

Підлетіли на метр в повітря: п'яний екстремал-невдаха збив двох пішоходів на парковці ТЦ в Києві. Фото: Інформатор

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У Києві водій під час екстремального водіння на автостоянці біля ТРЦ Lavina скоїв наїзд на двох пішоходів і пошкодив кілька припаркованих автомобілів.

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За даними прес-служби поліції Києва, інцидент стався близько опівночі п’ятниці. Також під час зіткнення травми отримав сам водій.

За уточненою інформацією правоохоронців, постраждалих госпіталізували. Всі вони є повнолітніми.

Відносно порушника почалися слідчі дії. Правоохоронці збирають матеріали справи.

У прес-службі додали, що у поліцейських є доба, щоб почати кримінальне провадження за даним фактом.

За даними ресурсу «Інформатор», від зіткнення постраждалі чоловік і жінка підлетіли на метр вгору. Порушник на Volkswagen також зачепив три припарковані автомобілі. Очевидці кажуть, що водієві на вигляд не було 18 років і він був у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, 26 вересня у Броварах Київської області співробітник поліції охорони врізався в зупинку громадського транспорту. В результаті інциденту загинула жінка, а двоє людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.