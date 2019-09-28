Новости Украины

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Подлетели на метр в воздух: пьяный экстремал-неудачник сбил двоих пешеходов на парковке ТЦ в Киеве. Фото: Информатор

Подлетели на метр в воздух: пьяный экстремал-неудачник сбил двоих пешеходов на парковке ТЦ в Киеве (ВИДЕО)

28 сен 2019, 11:36
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В Киеве водитель во время экстремального вождения на автостоянке возле ТРЦ Lavina совершил наезд на двух пешеходов и повредил несколько припаркованных автомобилей.

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По данным пресс-службы полиции Киева, инцидент произошел около полуночи пятницы. Также во время столкновения травмы получил сам водитель.

По уточненной информации правоохранителей, пострадавших госпитализировали. Все они являются совершеннолетними.

В отношении нарушителя начались следственные действия. Правоохранители собирают материалы дела.

В пресс-службе добавили, что у полицейских есть сутки, чтобы начать уголовное производство по данному факту.

По данным ресурса «Информатор», от столкновения пострадавшие мужчина и женщина подлетели на метр вверх. Нарушитель на Volkswagen также зацепил три припаркованных автомобиля. Очевидцы говорят, что водителю на вид не было 18 лет и он был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 26 сентября в Броварах Киевской области сотрудник полиции охраны врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента погибла женщина, а два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.


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