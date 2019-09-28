Воровали на ремонте дорог: глав трех сельсоветов под Киевом подозревают в хищении 2,4 млн грн. Фото: 34 канал

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Главам трех сельсоветов в Киевской области сообщили о подозрении по факту хищения 2,4 млн грн, которые были выделены на ремонт дорог.

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Как сообщили накануне в пресс-службе столичной прокуратуры, хищение произошло в течение 2017−2018 годов, а подозреваемыми по делу являются служебные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе Киевской области.

Средства выделялись на ремонт дорог в Вышгородском районе. Трое подозреваемых чиновников подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

В ходе следствия было установлено, что работы проведены не полностью и некачественно. Кроме того, их объем не соответствует сведениям, которые были указаны в документах. По предварительным данным, ущерб составил около 2,4 млн грн.

Напомним, что в августе руководителям пяти государственных шахт в Донецкой и Луганской областях сообщили о подозрении в присвоении 500 млн грн, которые были выделены на закупку нового оборудования.