Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Крали на ремонті доріг: глав трьох сільрад під Києвом підозрюють в розкраданні 2,4 млн грн. Фото: 34 канал

Крали на ремонті доріг: глав трьох сільрад під Києвом підозрюють в розкраданні 2,4 млн грн

28 вер 2019, 10:58
999

Головам трьох сільрад у Київській області повідомили про підозру за фактом розкрадання 2,4 млн грн, які були виділені на ремонт доріг.

Loading...

Як повідомили напередодні в прес-службі столичної прокуратури, розкрадання відбулося протягом 2017−2018 років, а підозрюваними у справі є службові особи селищ Хотянівка, Новосілки і Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області.

Кошти виділялися на ремонт доріг у Вишгородському районі. Троє підозрюваних чиновників підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

В ході слідства було встановлено, що роботи проведені не повністю і неякісно. Крім того, їх обсяг не відповідає відомостям, які були вказані в документах. За попередніми даними, збиток склав близько 2,4 млн грн.

Нагадаємо, що в серпні керівникам п’яти державних шахт у Донецькій і Луганській областях повідомили про підозру у привласненні 500 млн грн, які були виділені на закупівлю нового обладнання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Ніч на Банковій»: у Києві мітингарі вимагають розслідувати напади на активістів (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Біля будівлі Офісу президента у Києві знову відбувається акція «Ніч на Банковій», учасники котрої вимагають у влади належно розслідувати напади на активістів

Новини України
19:30   27 вер
Новини партнерів
Загрузка...