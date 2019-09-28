Крали на ремонті доріг: глав трьох сільрад під Києвом підозрюють в розкраданні 2,4 млн грн. Фото: 34 канал

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Головам трьох сільрад у Київській області повідомили про підозру за фактом розкрадання 2,4 млн грн, які були виділені на ремонт доріг.

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Як повідомили напередодні в прес-службі столичної прокуратури, розкрадання відбулося протягом 2017−2018 років, а підозрюваними у справі є службові особи селищ Хотянівка, Новосілки і Нові Петрівці у Вишгородському районі Київської області.

Кошти виділялися на ремонт доріг у Вишгородському районі. Троє підозрюваних чиновників підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

В ході слідства було встановлено, що роботи проведені не повністю і неякісно. Крім того, їх обсяг не відповідає відомостям, які були вказані в документах. За попередніми даними, збиток склав близько 2,4 млн грн.

Нагадаємо, що в серпні керівникам п’яти державних шахт у Донецькій і Луганській областях повідомили про підозру у привласненні 500 млн грн, які були виділені на закупівлю нового обладнання.