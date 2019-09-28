В Южной Корее загорелось и взорвалось судно с россиянами на борту. Фото: Політека

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Судно с россиянами на борту загорелось, а затем взорвалось в портовом город Ульсан в Южной Корее. Инцидент произошел 28 сентября в 400 км от Сеула.

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Известно, что грузовое судно перевозило нефтепродукты с Каймановых островов. Об этом сообщает агентство Yonhap.

В результате происшествия девять моряков получили ожоги и ранения. Всего в момент взрыва на судне было 25 человек. В их числе есть граждане России и Филиппин. Погибших в результате взрыва нет, всех успешно эвакуировали.

По данным агентства, пламя быстро распространилось на еще одно грузовое судно, которое стояло рядом. На его борту был 21 член экипажа. Всех успешно эвакуировали, никто из них не пострадал.

Что касается причин взрыва, то они в данный момент неизвестны. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Местные правоохранители начали расследование происшествия.

Напомним, что несколько дней назад траулер «Бухта Наездник», принадлежащий Российской Федерации, частично затонул у норвежского города Тромсе. Практически за сутки до этого на судне начался пожар, после чего оно опрокинулось.