На заводі в Сумах прогримів вибух, постраждали восьмеро людей. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n127412-na-zavodi-v-sumah-progrymiv-vybuh-postrajdaly-vosmero-ludey.html

Ракурс

У Сумах сьогодні, 28 вересня, прогримів вибух на території місцевого заводу. В результаті надзвичайної події травми отримали восьмеро осіб.

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Вибух прогримів у виробничому цеху заводу ТОВ «Гуала Кложерс Україна». Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався близько 10.51. За попередніми даними, на підприємстві вибухнуло обладнання, після чого тут виникла пожежа.

Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, її вдалося ліквідувати близько 11.55.

До гасіння було залучено 18 чоловік особового складу та чотири одиниці рятувальної техніки. Причини події поки не встановлені. Також немає інформації про стан здоров’я постраждалих.

Нагадаємо, що надзвичайна подія сталося 27 вересня в місті Шостка Сумської області. При вибуху в пекарні постраждали дві жінки у віці 48 і 47 років, і 21-річний юнак.