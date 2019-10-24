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Ракурс
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: 5 канал

Украина на семь пунктов улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business — Гончарук

24 окт 2019, 09:08
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Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 позицию среди 190 стран.

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Рейтинг инвестиционной привлекательности Doing Business-2020 ежегодно публикует Всемирный банк. В 2019 году Украина улучшила свои показатели на шесть из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, 24 октября сообщает правительственный портал.

По словам главы правительства, результаты рейтинга станут позитивным сигналом для украинских предпринимателей и дадут «зеленый свет» для иностранных инвесторов.

Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад — закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции, — отметил Гончарук.

Премьер добавил, что в этом году Украина продемонстрировала наибольший прогресс за компонентами «Защита миноритарных акционеров» и «Получение разрешения на строительство».

Напомним, в сентябре агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Украины. Это означает, что правительство будет иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны.

Источник: Ракурс


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999

Украина на семь пунктов улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business — Гончарук

Украина сразу на семь пунктов поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк. Сейчас Украина занимает 64 место из 190 стран

Новости Украины
09:08
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