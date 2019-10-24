Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n128498-ukraina-na-sem-punktov-uluchshila-svou-poziciu-v-reytinge-doing-business-goncharuk.html

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Украина поднялась на семь пунктов в рейтинге Doing Business-2020 и заняла 64 позицию среди 190 стран.

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Рейтинг инвестиционной привлекательности Doing Business-2020 ежегодно публикует Всемирный банк. В 2019 году Украина улучшила свои показатели на шесть из 10 индикаторов, которые учитываются специалистами Всемирного банка при составлении рейтинга. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, 24 октября сообщает правительственный портал.

По словам главы правительства, результаты рейтинга станут позитивным сигналом для украинских предпринимателей и дадут «зеленый свет» для иностранных инвесторов.

Мы продолжаем работу в этом направлении: три дня назад заработал Кодекс о банкротстве, несколько недель назад — закон о стимулировании инвестиционной деятельности, активизируем процессы дерегуляции, — отметил Гончарук.

Премьер добавил, что в этом году Украина продемонстрировала наибольший прогресс за компонентами «Защита миноритарных акционеров» и «Получение разрешения на строительство».

Напомним, в сентябре агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Украины. Это означает, что правительство будет иметь меньше затрат на обслуживание внешних долгов и дешевые ресурсы внутри страны.