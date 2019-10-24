Суд зобов’язав Держдеп США оприлюднити документи щодо України. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n128497-derjdep-ssha-opryludnyt-dokumenty-yaki-stosuutsya-ukrayiny-cnn.html

Ракурс

Державний департамент Сполучених Штатів Америки повинен впродовж місяця оприлюднити документи, які стосуються України.

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Повинні бути оприлюднені записи розмов державного секретаря Майкла Помпео та особистого адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані, які пов’язані з Україною. Таке рішення ухвалив Федеральний суд США, повідомляє CNN.

Зазначається, що суд задовольнив позов наглядової групи American Oversight, котра наполягала на розкритті інформації про спроби тиску Білого дому на президента України Володимира Зеленського. Крім того, позов стосується документів, які пов’язані з відкликанням посла США Марі Йованович.

Нагадаємо, навколо липневої телефонної розмови Трампа із Зеленським виник скандал. Співробітник спецслужби США заявив, що Трамп особисто скасував візит віце-президента Майка Пенса на інавгурацію Зеленського, щоб чинити тиск.

Конгресмени від Демократичної партії США почали розслідування з наміром оголосити імпічмент главі Білого дому. Віце-президент США Майк Пенс та адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані відмовилися співпрацювати зі слідством у справі про імпічмент.

Наразі в Білому домі проводиться перевірка з метою виявлення чиновників, які могли бути причетними до витоку інформації про резонансну телефонну розмову Трампа з Зеленським.