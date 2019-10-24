Суд обязал Госдеп США обнародовать документы по Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n128497-gosdep-ssha-obnaroduet-dokumenty-kasauschiesya-ukrainy-cnn.html

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Государственный департамент Соединенных Штатов Америки должен в течение месяца обнародовать документы, касающиеся Украины.

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Должны быть обнародованы записи разговоров государственного секретаря Майкла Помпео и личного адвоката президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, которые связаны с Украиной. Такое решение принял Федеральный суд США, сообщает CNN.

Отмечается, что суд удовлетворил иск надзорной группы American Oversight, которая настаивала на раскрытии информации о попытках давления Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, иск касается документов, связанных с отзывом посла США Мари Йованович.

Напомним, вокруг июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским возник скандал. Сотрудник спецслужбы США заявил, что Трамп лично отменил визит вице-президента Майка Пенса на инаугурацию Зеленского, чтобы оказывать давление.

Конгрессмены от Демократической партии США начали расследование с намерением объявить импичмент главе Белого дома. Вице-президент США Майк Пенс и адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отказались сотрудничать со следствием в деле об импичменте.

Сейчас в Белом доме проводится проверка с целью выявления чиновников, которые могли быть причастны к утечке информации о резонансном телефонном разговоре Трампа с Зеленским.