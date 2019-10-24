Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Александр Дубинский прошел тест на полиграфе. Фото: liga.net

Нардеп Дубинский прошел тест на полиграфе: стали известны предварительные результаты (ВИДЕО)

24 окт 2019, 08:11
999

Александр Дубинский, народный депутат от фракции «Слуга народа», прошел тест на детекторе лжи.

Loading...

Политик вызвался пройти тест на полиграфе в связи с коррупционным скандалом относительно причин, почему парламентарий и некоторые его коллеги голосовали во время заседания комитета ВРУ против так называемого антикоррупционного законопроекта. По словам полиграфолога, согласно тесту, Дубинский денег не брал. Об этом сообщалось в онлайн-трансляция процедуры прохождения теста на полиграфе.

Также нардеп не в курсе, кто из его однопартийцев может быть причастным к коррупционному скандалу. Дубинский пояснил, что не голосовал за законопроект, потому что он содержал коррупционную составляющую.

Вопрос, связанный с тем, почему голосовал против этого законопроекта. Вопрос, как бы мы его объективно не формулировали, он отвечал так, потому что он считает, что там есть коррупционная составляющая, а не потому что ему дали взятку. Это вопрос однозначно интерпретировать нельзя, потому что туда подмешанный субъективный компонент — человек считает, что этот законопроект не нужно принимать, потому что там точно есть коррупционная составляющая. Он на этом настаивает, — отметил полиграфолог.

Окончательный вывод прохождения теста на полиграфе обещают обнародовать 28 октября.

Напомним, что за факт возможного взяточничества в Раде взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, о получении 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Украина на семь пунктов улучшила свою позицию в рейтинге Doing Business — Гончарук

Украина сразу на семь пунктов поднялась в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing Business-2020, который ежегодно публикует Всемирный банк. Сейчас Украина занимает 64 место из 190 стран

Новости Украины
09:08
Новости партнеров
Загрузка...