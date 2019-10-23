​Главные новости за 23 октября: Турция завершила операцию в Сирии, Зеленский встретился со Штайнмайером и решение суда по "ПриватБанку". Фото: РБК

https://racurs.ua/n128495-glavnye-novosti-za-23-oktyabrya-turciya-zavershila-operaciu-v-sirii-zelenskiy-vstretilsya.html

Ракурс

Минобороны Турции заявило о завершении военной операции на севере Сирии, поскольку США сообщили Анкаре, что курдские вооруженные формирования были выведены из этого региона до завершения 120-часового срока перемирия.

Loading...

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках осуществляемого визита в Японию встретился со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Во время встречи стороны обсудили ситуацию на Донбассе.

Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов вместе с другими ответчиками обязаны уплатить «ПриватБанку» 10,9 млн фунтов стерлингов (14,01 млн долл.) до 12 ноября. Ответчиков обязали вернуть промежуточную выплату расходов, уплаченную им «ПриватБанком» по решению суда первой инстанции в 2018 году.

Загрязнение воздуха в Киеве на 90% вызвано выбросами автомобилей. Об этом во время сегодняшней пресс-конференции заявил начальник Управления по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук со ссылкой на результаты лабораторных исследований.

Руководитель фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия пообещал привести в студию канала «1 + 1» свидетеля по делу о взяточничестве в Верховной Раде. Это будет человек, который был свидетелем того, что членам финансового комитета предлагали деньги за негативное голосование во время заседания комитета парламента.