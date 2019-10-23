Головні новини за 23 жовтня: Туреччина завершила операцію в Сирії, Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром і рішення суду по ПриватБанку. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n128495-golovni-novyny-za-23-jovtnya-turechchyna-zavershyla-operaciu-v-syriyi-zelenskyy-zustrivsya.html

Ракурс

Міноборони Туреччини заявило про завершення військової операції на півночі Сирії, оскільки США повідомили Анкарі, що курдські збройні формування були виведені з цього регіону до завершення 120-годинного терміну перемир’я.

Loading...

Президент України Володимир Зеленський в рамках здійснюваного візиту до Японії зустрівся зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром. Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на Донбасі.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов разом з іншими відповідачами зобов’язані сплатити «ПриватБанку» 10,9 млн фунтів стерлінгів (14,01 млн дол.) до 12 листопада. Відповідачів зобов’язали повернути проміжну виплату витрат, сплачену ним «ПриватБанком» за рішенням суду першої інстанції в 2018 році.

Забруднення повітря в Києві на 90% викликане викидами автомобілів. Про це під час сьогоднішньої прес-конференції заявив начальник Управління з питань цивільного захисту Київської міської державної адміністрації Роман Ткачук з посиланням на результати лабораторних досліджень.

Керівник фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія пообіцяв привести у студію каналу «1+1» свідка у справі про хабарництво в Верховній Раді. Це буде людина, яка була свідком того, що членам фінансового комітету пропонували гроші за негативне голосування під час засідання комітету парламенту.