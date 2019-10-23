Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Погода в Україні 23 жовтня: "бабине літо" триває, опадів не буде. Фото: 24 канал

Погода в Україні 23 жовтня: «бабине літо» триває, опадів не буде (КАРТА)

23 жов 2019, 22:14
999

Погода в Україні 23 жовтня продовжить радувати українців. У четвер по всій країні не очікується опадів. Скрізь буде сонячна і ясна погода.

Loading...

Температура повітря вночі 5−10° тепла, а вдень він прогріється до 16−21° вище нуля. Вітер очікується південно-західний 3−8 м/с, повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві очікується без опадів, буде тепло і сонячно. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 16−18° вище нуля.

У Львові також буде тепло і без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° вище нуля за Цельсієм, вдень 19−21° тепла.

В Одесі в четвер також буде приємна, тепла погода. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 15−17° тепла.

У Дніпрі опадів не буде, а буде сонячна погода. Вночі температура повітря прогріється до 7−9° тепла, а вдень очікується 16−18° вище нуля.

У Харкові доба принесе теплу погоду. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 18−20° вище нуля.

На Закарпатті погода нічим не відрізнятиметься від загальної картини. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Погода в Україні 23 жовтня: "бабине літо" триває, опадів не буде. Скріншот: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 24 жовтня прогнозується відносно спокійна. Під вечір очікуються невеликі обурення.

Погода в Україні 23 жовтня: "бабине літо" триває, опадів не буде. Скріншот: Gismeteo

Нагадаємо, в жовтні погода в Києві ознаменувався температурним рекордом. Так, 19 жовтня, було зафіксовано нетипово високі показники — стовпчик термометра піднявся до +23,3° тепла. Виявилося, що такий показник на 2,1° перевищує попередній максимум температури повітря цього дня, який метеорологи зафіксували в 1957 році.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Головні новини за 23 жовтня: Туреччина завершила операцію в Сирії, Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром і рішення суду по «ПриватБанку»

Головними подіями сьогоднішнього дня стали рішення турецької влади припинити військову операцію на території Сирії та зустріч президентів України і Німеччини

Новини України
22:54   23 жов

Погода в Україні 23 жовтня: «бабине літо» триває, опадів не буде (КАРТА)

Завтра по всій території України очікується сонячна погода без опадів. Незважаючи на те, що за вікном практично завершився другий місяць осені, синоптики радують своїми прогнозами

Новини України
22:14   23 жов
Новини партнерів
Загрузка...