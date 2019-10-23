Погода в Україні 23 жовтня: "бабине літо" триває, опадів не буде. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128494-pogoda-v-ukrayini-23-jovtnya-babyne-lito-tryvaie-opadiv-ne-bude-karta.html

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Погода в Україні 23 жовтня продовжить радувати українців. У четвер по всій країні не очікується опадів. Скрізь буде сонячна і ясна погода.

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Температура повітря вночі 5−10° тепла, а вдень він прогріється до 16−21° вище нуля. Вітер очікується південно-західний 3−8 м/с, повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві очікується без опадів, буде тепло і сонячно. Температура повітря вночі 7−9° тепла, а вдень 16−18° вище нуля.

У Львові також буде тепло і без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° вище нуля за Цельсієм, вдень 19−21° тепла.

В Одесі в четвер також буде приємна, тепла погода. Вночі температура повітря 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 15−17° тепла.

У Дніпрі опадів не буде, а буде сонячна погода. Вночі температура повітря прогріється до 7−9° тепла, а вдень очікується 16−18° вище нуля.

У Харкові доба принесе теплу погоду. Вночі температура повітря 7−9° тепла, вдень 18−20° вище нуля.

На Закарпатті погода нічим не відрізнятиметься від загальної картини. Вночі температура повітря 8−10° тепла, вдень 20−22° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 24 жовтня прогнозується відносно спокійна. Під вечір очікуються невеликі обурення.

Нагадаємо, в жовтні погода в Києві ознаменувався температурним рекордом. Так, 19 жовтня, було зафіксовано нетипово високі показники — стовпчик термометра піднявся до +23,3° тепла. Виявилося, що такий показник на 2,1° перевищує попередній максимум температури повітря цього дня, який метеорологи зафіксували в 1957 році.