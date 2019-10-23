Погода в Украине 23 октября: "бабье лето" продолжается, осадков не будет. Фото: 24 канал

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Погода в Украине 23 октября продолжит радовать украинцев. В четверг по всей стране не ожидается осадков. Везде будет солнечная и ясная погода.

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Температура воздуха ночью 5−10° тепла, а днем он прогреется до 16−21° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный 3−8 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве ожидается без осадков, будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 16−18° выше нуля.

Во Львове также будет тепло и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 7−9° выше нуля по Цельсию, днем 19−21° тепла.

В Одессе в четверг также будет приятная, теплая погода. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла.

В Днепре осадков не будет, а будет солнечная погода. Ночью температура воздуха прогреется до 7−9° тепла, а днем ожидается 16−18° выше нуля.

В Харькове сутки принесут теплую погоду. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 18−20° выше нуля.

На Закарпатье погода ничем не будет отличаться от общей картины. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 24 октября прогнозируется относительно спокойная. Под вечер ожидаются небольшие возмущения.

Напомним, в октябре погода в Киеве ознаменовался температурным рекордом. Так, 19 октября, было зафиксированы нетипично высокие показатели — столбик термометра поднялся до +23,3° тепла. Оказалось, что такой показатель на 2,1° превышает предыдущий максимум температуры воздуха этого дня, который метеорологи зафиксировали в 1957 году.