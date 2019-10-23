Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Погода в Украине 23 октября: "бабье лето" продолжается, осадков не будет. Фото: 24 канал

Погода в Украине 23 октября: «бабье лето» продолжается, осадков не будет (КАРТА)

23 окт 2019, 22:14
999

Погода в Украине 23 октября продолжит радовать украинцев. В четверг по всей стране не ожидается осадков. Везде будет солнечная и ясная погода.

Loading...

Температура воздуха ночью 5−10° тепла, а днем он прогреется до 16−21° выше нуля. Ветер ожидается юго-западный 3−8 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве ожидается без осадков, будет тепло и солнечно. Температура воздуха ночью 7−9° тепла, а днем 16−18° выше нуля.

Во Львове также будет тепло и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 7−9° выше нуля по Цельсию, днем 19−21° тепла.

В Одессе в четверг также будет приятная, теплая погода. Ночью температура воздуха 10−12° тепла, днем воздух прогреется до 15−17° тепла.

В Днепре осадков не будет, а будет солнечная погода. Ночью температура воздуха прогреется до 7−9° тепла, а днем ожидается 16−18° выше нуля.

В Харькове сутки принесут теплую погоду. Ночью температура воздуха 7−9° тепла, днем 18−20° выше нуля.

На Закарпатье погода ничем не будет отличаться от общей картины. Ночью температура воздуха 8−10° тепла, днем 20−22° выше нуля.

Погода в Украине 23 октября: "бабье лето" продолжается, осадков не будет. Скриншот: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 24 октября прогнозируется относительно спокойная. Под вечер ожидаются небольшие возмущения.

Погода в Украине 23 октября: "бабье лето" продолжается, осадков не будет. Скриншот: Gismeteo

Напомним, в октябре погода в Киеве ознаменовался температурным рекордом. Так, 19 октября, было зафиксированы нетипично высокие показатели — столбик термометра поднялся до +23,3° тепла. Оказалось, что такой показатель на 2,1° превышает предыдущий максимум температуры воздуха этого дня, который метеорологи зафиксировали в 1957 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

​Главные новости за 23 октября: Турция завершила операцию в Сирии, Зеленский встретился со Штайнмайером и решение суда по «ПриватБанку»

Главными событиями сегодняшнего дня стали решение турецких властей прекратить военную операцию на территории Сирии и встреча президентов Украины и Германии

Новости Украины
22:54

Погода в Украине 23 октября: «бабье лето» продолжается, осадков не будет (КАРТА)

Завтра по всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Несмотря на то, что за окном практически завершился второй месяц осени, синоптики радуют своими прогнозами

Новости Украины
22:14
Новости партнеров
Загрузка...