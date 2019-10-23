Похищение ребенка под Киевом: стали известны мотивы. Фото: РИА

https://racurs.ua/n128493-pohischenie-rebenka-pod-kievom-stali-izvestny-motivy.html

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Стали известны мотивы женщины, которая похитила ребенка у матери в поселке Коцюбинское Киевской области. Выяснилось, что женщина не может иметь своих детей и поэтому решилась на такой шаг.

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Похитительница ребенка рассказала, что собиралась «воспитывать мальчика как своего», о чем сегодня сообщила в Facebook общественная организация «Служба розыска детей».

Похитительница призналась, что действительно умышленно похитила младенца и привезла его домой.

Планировала воспитывать, как собственного. И обмануть мужа, который временно в другой стране, что это их ребенок. На такой отчаянный и жестокий шаг женщина решилась после очередного выкидыша, — отмечают активисты.

Отметим, что полицейские Киева потратили всего 5 часов, чтобы обнаружить ребенка и задержать преступницу.

Напомним, что похищение малыша произошло утром 23 октября. В поселок Коцюбинское приехала неизвестная женщина, которая якобы хотела познакомиться с малоимущей семьей ребенка. Когда женщины решили прогуляться по городу, злоумышленница похитила грудного ребенка и скрылась с ним на легковом автомобиле серого цвета.

В области ввели план «перехват», после чего удалось остановить автомобиль, в котором скрывалась похитительница, но ее самой в нем не было. Водитель транспортного средства рассказал, что подвозил похожую женщину с ребенком.