Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Дубинский и Арахамия проходят тест на полиграфе. Фото: 24 канал

Дубинский и Арахамия проходят тест на полиграфе (ТРАНСЛЯЦИЯ)

23 окт 2019, 20:28
999

Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, а также представитель президентской фракции Дмитрий Дубинский в эти минуты проходят проверку на полиграфе.

Loading...

Народных депутатов от «Слуги народа» подозревают в получении взятки в размере 30 тыс. долл., после чего было принято решение проверить всех подозреваемых на полиграфе. По данным СМИ, к коррупционной схеме причастны 11 народных избранников.

Перед проверкой на полиграфе Арахамия заявил, что завтра свидетель по делу будет встречаться с правоохранительными органами.

Что касается Дубинского, то он публично афишировал свое желание пройти тест. Он добавил, что длиться проверка на полиграфе будет до 40 минут на каждого.

Напомним, что сегодня за факт вероятного взяточничества в Раде взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, относительно получения 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

САП будет расследовать возможное коррупционное преступление 11 народных избранников. Эти нардепы (члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) якобы за деньги проголосовали на комитете против законопроекта, который ликвидирует коррупционные схемы.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

​Главные новости за 23 октября: Турция завершила операцию в Сирии, Зеленский встретился со Штайнмайером и решение суда по «ПриватБанку»

Главными событиями сегодняшнего дня стали решение турецких властей прекратить военную операцию на территории Сирии и встреча президентов Украины и Германии

Новости Украины
22:54

Погода в Украине 23 октября: «бабье лето» продолжается, осадков не будет (КАРТА)

Завтра по всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков. Несмотря на то, что за окном практически завершился второй месяц осени, синоптики радуют своими прогнозами

Новости Украины
22:14
Новости партнеров
Загрузка...