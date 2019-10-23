Новости Украины

Дубинский и Арахамия проходят тест на полиграфе. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n128492-dubinskiy-i-arahamiya-prohodyat-test-na-poligrafe-translyaciya.html

Ракурс

Давид Арахамия, лидер фракции «Слуга народа» в украинском парламенте, а также представитель президентской фракции Дмитрий Дубинский в эти минуты проходят проверку на полиграфе.

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Народных депутатов от «Слуги народа» подозревают в получении взятки в размере 30 тыс. долл., после чего было принято решение проверить всех подозреваемых на полиграфе. По данным СМИ, к коррупционной схеме причастны 11 народных избранников.

Перед проверкой на полиграфе Арахамия заявил, что завтра свидетель по делу будет встречаться с правоохранительными органами.

Что касается Дубинского, то он публично афишировал свое желание пройти тест. Он добавил, что длиться проверка на полиграфе будет до 40 минут на каждого.

Напомним, что сегодня за факт вероятного взяточничества в Раде взялась Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая зарегистрировала уголовное производство. Речь идет о расследовании фактов, обнародованных в СМИ, относительно получения 30 тыс. долл. взятки за голосование против принятия законопроекта о ликвидации коррупционных схем с объектами недвижимости.

САП будет расследовать возможное коррупционное преступление 11 народных избранников. Эти нардепы (члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики) якобы за деньги проголосовали на комитете против законопроекта, который ликвидирует коррупционные схемы.