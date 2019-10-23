Новини України

Дубинський і Арахамія проходять тест на поліграфі. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n128492-dubynskyy-i-arahamiya-prohodyat-test-na-poligrafi-translyaciya.html

Ракурс

Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу» в українському парламенті, а також представник президентської фракції Дмитро Дубинський у ці хвилини проходять перевірку на поліграфі.

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Народних депутатів від «Слуги народу» підозрюють в отриманні хабара в розмірі 30 тис. дол., після чого було прийнято рішення перевірити всіх підозрюваних на поліграфі. За даними ЗМІ, до корупційної схеми причетні 11 народних обранців.

Перед перевіркою на поліграфі Арахамія заявив, що завтра свідок у справі зустрічатиметься з правоохоронними органами.

Що стосується Дубинського, то він публічно афішував своє бажання пройти тест. Він додав, що тривати перевірка на поліграфі буде до 40 хвилин на кожного.

Нагадаємо, що сьогодні за факт ймовірного хабарництва в Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.

САП розслідуватиме можливий корупційний злочин 11 народних обранців. Ці нардепи (члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) нібито за гроші проголосували на комітеті проти законопроекту, який ліквідує корупційні схеми.