Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дубинський і Арахамія проходять тест на поліграфі. Фото: 24 канал

Дубинський і Арахамія проходять тест на поліграфі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 жов 2019, 20:28
999

Давид Арахамія, лідер фракції «Слуга народу» в українському парламенті, а також представник президентської фракції Дмитро Дубинський у ці хвилини проходять перевірку на поліграфі.

Loading...

Народних депутатів від «Слуги народу» підозрюють в отриманні хабара в розмірі 30 тис. дол., після чого було прийнято рішення перевірити всіх підозрюваних на поліграфі. За даними ЗМІ, до корупційної схеми причетні 11 народних обранців.

Перед перевіркою на поліграфі Арахамія заявив, що завтра свідок у справі зустрічатиметься з правоохоронними органами.

Що стосується Дубинського, то він публічно афішував своє бажання пройти тест. Він додав, що тривати перевірка на поліграфі буде до 40 хвилин на кожного.

Нагадаємо, що сьогодні за факт ймовірного хабарництва в Раді взялася Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка зареєструвала кримінальне провадження. Йдеться про розслідування фактів, оприлюднених у ЗМІ, щодо отримання 30 тис. дол. хабаря за голосування проти прийняття законопроекту про ліквідацію корупційних схем з об'єктами нерухомості.

САП розслідуватиме можливий корупційний злочин 11 народних обранців. Ці нардепи (члени парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики) нібито за гроші проголосували на комітеті проти законопроекту, який ліквідує корупційні схеми.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини

«Слуга народу» в понеділок вирішить, чи виганяти нардепа Шевченка за ефір із пропагандистами

Народний обранець Євген Шевченко може вилетіти з фракції «Слуги народу» через його участь в ефірі російських пропагандистів. Це питання буде обговорюватися на засіданні фракції у понеділок, 28 жовтня

Новини України
16:28
Новини партнерів
Загрузка...